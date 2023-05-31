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В ДК им. Горького в Мысках реконструирована главная сцена

В рамках программы благотворительности «Новая Горная. Импульс развития территорий» компания направила 700 тыс. руб. на новую одежду сцены.

Главное преимущество новинки – соответствие всем правилам пожаробезопасности. Комплекс одежды сцены изготовлен из специальной огнестойкой ткани и включает в себя кулисы и задний фон. Тканевые элементы используются для оформления сцены, а также они скрывают сценическое оборудование. На обновленной сцене с отчетными концертами выступили детские творческие коллективы.

В Доме культуры им. Горького занимаются творчеством 900 горожан, в том числе 460 детей в возрасте от 3 до 14 лет.

В 2022-2023 гг. Новая Горная УК в рамках благотворительной программы направила более 6 млн рублей на поддержку муниципальных учреждений г. Мыски, в котором проживают семьи работников АО «Междуречье». Кроме приобретения одежды сцены для ДК им. Горького, средства пошли на ремонт актового зала в школе № 5, приобретение медицинского оборудования для школы № 10, ремонт травматологического отделения городской больницы и другое.

Программа «Новая Горная. Импульс развития территорий» реализуется в городах присутствия компании: Новокузнецке, Междуреченске, Мысках.

 

Фото:  «Новая Горная УК»

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kuzbassnews.ru
31/05/2023
Общество
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