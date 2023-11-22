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В Кемеровской области транспортные полицейские провели среди школьников конкурс «Я имею право на выбор!»

В рамках Всероссийской оперативно-профилактической операции «Дети России-2023» инспекторский состав отделения по делам несовершеннолетних линейного пункта полиции на станции Прокопьевск линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово провели конкурс антинаркотической направленности и правовой сознательности для школьников Прокопьевской основной общеобразовательной школы №3.

Транспортные полицейские рассказали школьникам о вреде употребления наркотических средств и их негативном воздействии на организм подростка, а также рассказали о формах и способах вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность по распространению запрещенных веществ. Правоохранители акцентировали внимание подростков на возможностях, которые открывает человеку здоровый образ жизни, который помогает реализовать себя в спорте, науке, искусстве и многих других сферах.

Видение права на здоровый образ жизни, счастливых отношений в семье и личностного роста школьники отобразили в своих рисунках. Оценивая творчество старшеклассников, организаторы конкурса отметили, правовую сознательность молодежи, стремление к развитию и счастливому будущему. Школьники выразили огромную признательность за проведение подобных мероприятий, которые шаг за шагом формируют осознанность за свои поступки, возможность видеть их последствия в зависимости от сделанного выбора.

 

Фото: ЛО МВД России на ст.Белово

Образование
Общество
Белово
kuzbassnews.ru
22/11/2023
Образование
Общество
Белово
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