В Кузбассе 44 из 59 обследованных Россельхознадзором организаций являются аттестованными хранителями зерна для экспорта в Китай

В Кузбассе в течение 2024 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели 24 мероприятия по аттестации на право осуществления экспорта пшеницы, ячменя, гороха, гречихи, рапса, пшена, кукурузы в Китайскую Народную Республику. Работа велась на основании заявлений аграриев, направленных через публичный интерфейс информационной системы «Цербер», была всецело направлена на соответствие зерновой продукции фитосанитарным требованиям, а также на отсутствие вредных организмов, имеющих карантинное значение для КНР.

В результате 8 кемеровских производителей и хранителей ячменя, гороха, пшеницы одобрены Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики.

Ведомство отмечает, что всего за период с 2020 по 2024 годы китайской стороной аттестовано 59 сельскохозяйственных предприятий Кемеровской области — Кузбасса по таким культурам как горох, гречиха, лен, овес, пшеница, рапс, ячмень, соя. При этом 44 из них являются хранителями и имеют реальную возможность экспортировать в Китай пшеницу, ячмень, овес, гречиху, горох, сою, рапс и лён.

Со всеми требованиями Китайской Народной Республики к зерну можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Экспорт/Импорт/Китай/Экспорт зерна». По всем интересующим вопросам можно обратиться за консультаций к специалистам отдела государственного фитосанитарного надзора по телефону: 8 (3842) 36-15-80 или по адресу: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б, каб. 208.