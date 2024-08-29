В Кузбассе любитель растительных каннабиноидов лишён права управления транспортными средствами

Ранее в ходе досудебного производства по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Мариинска, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, которая выявила у обвиняемого признаки неоднократного (пагубного) употребления наркотических средств из группы растительных каннабиноидов без явлений зависимости. Также выяснилось, что обвиняемый имеет водительское удостоверение категорий «B» и «B1», предоставляющее ему право управления транспортными средствами…

Мариинский городской суд Кемеровской области установил, что прокуратурой г.Мариинска ранее была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В результате проведённой проверки установлено, что 39-летний местный житель ещё весной 2024 года признан судом виновным в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотических средств. За совершённое преступление ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Однако в ходе досудебного производства по уголовному делу обвиняемому была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, которая выявила у него признаки неоднократного (пагубного) употребления наркотических средств из группы растительных каннабиноидов. Также выяснилось, что обвиняемый имеет водительское удостоверение категорий «B» и «B1», предоставляющее ему право управления транспортными средствами. В связи с этим прокурор Мариинска в интересах неопределённого круга лиц и обратился в суд с требованием прекращения действия прав мариинца на управление транспортными средствами, возникших на основании выданного ранее водительского удостоверения.

В ходе рассмотрения дела судом с очевидностью было установлено, что состояние здоровья мариинца препятствует управлению транспортными средствами, поскольку создаёт реальную угрозу не только жизни и здоровью самого водителя, но и иных участников дорожного движения.

В результате суд прекратил в отношении любителя растительных каннабиноидов действие права на управление транспортными средствами.

Вступившее в законную силу решение направлено в органы внутренних дел для внесения соответствующей информации в федеральную информационную систему Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд