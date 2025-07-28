В Кузбассе на территории Яшкинского лесничества выявлен карантинный вредитель – большой черный еловый усач

24 июля 2025 года в ходе мониторинга карантинного фитосанитарного состояния Кемеровской области-Кузбасса специалисты Россельхознадзора выявили в местах заготовки леса карантинного вредителя – большого черного елового усача (Monochamus urussovii (Fischer), включенного в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Совета Евразийской Экономической Комиссии № 158 от 30.11.2016г.

В целях недопущения распространения вредителя леса, в том числе на территорию других регионов Российской Федерации, и ликвидации очага введен карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона по большому черному еловому усачу на территории Яшкинского муниципального округа в границах урочищ «Дубровское», «Яшкинское – 1», «Майское», «Красносельское», Яшкинского участкового лесничества, Яшкинского лесничества на общей площади 10 945 га.

Владельцам, пользователям и арендаторам лесных угодий, хозяйствующим субъектам, осуществляющим переработку, хранение, перевозку и реализацию лесоматериалов из пород деревьев Ель (Picea), пихта (Abies), лиственница (Larix), сосна (Pinus), береза (Betula), клен (Acer), вяз (Ulmus), липа (Tilia) и осина (Populus tremula), в карантинной фитосанитарной зоне запрещается:

— вывоз лесоматериалов из деревьев хвойных и лиственных пород, зараженных карантинным объектам — большой черный еловый усач (Monochamus urussovi);

— захламление порубочными остатками и отходами лесопиления лесосек, складов и производственных площадок в течение безморозного периода.

Перемещение подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны в пределах Российской Федерации производится по карантинным сертификатам, за пределы Российской Федерации — по фитосанитарным сертификатам, оформленным Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора, на основании экспертного заключения аккредитованной лаборатории о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции. Соответствующий приказ размещен на сайте

Контакты специалистов отдела государственного фитосанитарного надзора в Кемеровской области-Кузбассе:

— телефон (3842) 36-15-80;

— е-mail: tu23-fitonadzor42@fsvps.gov.ru;

— адрес: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б.

На сайте размещен приказ от 25.07.2025 № 172-ОВ «О введении карантинного фитосанитарного режима и установлении карантинной фитосанитарной зоны по карантинному объекту — большому черному еловому усачу (Monochamus urussovii (Ficher)) на территории Яшкинского, Яйского муниципальных округов, Кемеровской области — Кузбасса.