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В Кузбассе подведены итоги регионального конкурса «Ученик года»

В номинации «Интеллектуальный конкурс» победили ученица Итатской школы имени Т.Ф. Данкевич Тяжинского муниципального округа Полина Григорьева и ученица Прокопьевской школы № 32 Анастасия Козлова. В номинации «Презентация туристического маршрута» лучшей был признана разработка Степана Дударева из Панфиловской школы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. В номинации «Деловая игра» победила учащаяся Металлплощадской школы имени Е.Ф. Унгулова Мария Бакалова. В номинации «Мастер-класс» – воспитанница Губернаторской женской гимназии-интерната Александра Кулакова.
Победителем конкурса «Ученик года» 2023 года в Кузбассе, обладателем путевки на смену Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в один из всероссийских детских центров стала ученица Малосалаирской школы Гурьевского муниципального округа Анастасия Жеребкова.

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kuzbassnews.ru
07/11/2023
Образование
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Тяжин

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