В Кузбассе Россельхознадзор объявил предостережения нарушителям регламентов применения пестицидов и агрохимикатов, выявленных при мониторинге ФГИС «Сатурн»

В сентябре 2024 года в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел мониторинг сведений и информации, внесённых производителями сельскохозяйственной продукции Кемеровской области-Кузбасса в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн» (ФГИС «Сатурн»).

В результате установлено 9 нарушений регламентов применения пестицидов, определённых в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации». Так, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по производству сельскохозяйственной продукции с применением пестицидов на территории Гурьевского, Ленинск-Кузнецкого, Прокопьевского муниципальных округов, допустили при обработке посевов гороха, ячменя и овса применение пестицидов, не разрешенных к применению на данных сельхозкультурах регламентами их применения. Это, в свою очередь, является нарушением части 2 статьи 22 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами.

В связи с отсутствием непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в адрес аграриев в качестве превентивной меры ведомством объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Специалисты Россельхознадзора отмечают, что предусмотренное статьей 16 Федерального закона от 30.12.2020 №490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации» своевременное доведение до пчеловодов информации о проведении работ по применению пестицидов и агрохимикатов на территории вышеперечисленных муниципальных районов позволило избежать гибели пчел. Об этом свидетельствует отсутствие жалоб от пчеловодов.