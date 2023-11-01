В Кузбассе выявлен факт недостоверного декларирования зерна

В октябре текущего года должностным лицом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность на территории Мариинского района Кемеровской области-Кузбасса.

В ходе мероприятия установлено, что индивидуальный предприниматель при регистрации декларации о соответствии указал массу партии пшеницы в количестве 2000 тонн. Вместе с тем, масса собранного урожая зерна в весе после доработки составила всего 1870 тонн.

Так же, были нарушены требования Единой формы декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293, допущенные при оформлении декларации о соответствии на бумажном носителе: не указан адрес (адреса) места осуществления деятельности Заявителя, не заполнено поле «Дополнительная информация» и другие.

По факту установленных нарушений Управлением Россельхознадзора принято решение о признании декларации о соответствии недействительной и ее действие прекращено.

Индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при декларировании зерна.