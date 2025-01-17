В Новокузнецке природоохранный прокурор установил, что промышленные предприятия нарушают законодательство об охране атмосферного воздуха

Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратурой проведены проверки исполнения промышленными предприятиями г. Новокузнецка требований законодательства об охране атмосферного воздуха.

По результатам проверки в деятельности 7 предприятий, осуществляющих деятельность по производству горно-шахтного оборудования, металлоконструкций, а также полиэтиленовой продукции, выявлены многочисленные нарушения.

Так, предприятиями источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ не проинвентаризированы, производственные площадки на государственный учет источников выбросов не поставлены, не рассчитаны нормативы выбросов для опасных загрязняющих веществ I и II классов опасности (в т.ч. бензпирена, озона, марганца, свинца, хрома и др.).

Кроме того, хозяйствующими субъектами производственный контроль за качеством и объемами выбросов загрязняющих веществ в воздух не осуществляется, мероприятия по уменьшению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий с Минприроды Кузбасса не согласованы и не проводились, декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду в уполномоченный орган не направлялись.

Природоохранным прокурором с целью устранения нарушений руководителям предприятий внесены 7 представлений, также в отношении предприятий возбуждено 21 дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации), ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), ст. 8.46 КоАП РФ (невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений об административных правонарушениях).

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений находятся на контроле Новокузнецкого межрайонного природоохранного прокурора.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области