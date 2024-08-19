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В Новоподзорново состоялся праздник села

В сельском Доме культуры программу «Здравствуй, праздник наш чудесный – День деревни! День села!» открыли ведущие – две веселые соседки у колодца. Односельчан чествовали в номинациях «Долгожитель», «Малыш-2024», «Первоклассник- 2024», «Активисты села», «Творчество», «Цветущий палисадник».
Жителей села порадовали своим выступлением гости праздника – мужская вокальная группа «Талисман» и вокальная группа хора «Раздолье» Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский.
В фойе были оформлены выставки «Цветами улыбается земля» и «Рукотворные чудеса», действовала фотозона. У подростков была возможность принять участие в командной тактической игре «Лазертаг».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/08/2024
Культура
Тяжин
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