В Новоподзорново состоялся праздник села

В сельском Доме культуры программу «Здравствуй, праздник наш чудесный – День деревни! День села!» открыли ведущие – две веселые соседки у колодца. Односельчан чествовали в номинациях «Долгожитель», «Малыш-2024», «Первоклассник- 2024», «Активисты села», «Творчество», «Цветущий палисадник».

Жителей села порадовали своим выступлением гости праздника – мужская вокальная группа «Талисман» и вокальная группа хора «Раздолье» Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский.

В фойе были оформлены выставки «Цветами улыбается земля» и «Рукотворные чудеса», действовала фотозона. У подростков была возможность принять участие в командной тактической игре «Лазертаг».