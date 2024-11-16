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В результате принятых прокуратурой Новокузнецкого района мер завершено строительство моста

Вопросы транспортной доступности и безопасности дорожного движения находятся на постоянном контроле органов прокуратуры Кузбасса.

Так, проведенной прокуратурой Новокузнецкого района проверкой установлено, что в село Анисимово, где проживает более 300 жителей, в том числе несовершеннолетних, доступ автомобильного транспорта обеспечивался с помощью моста через реку Ускат. Сооружение не являлось объектом капитального строительства и не имело технической документации. Проверка показала, что мост не соответствовал требованиям, установленным проектом организации дорожного движения, и фактически являлся самовольной постройкой. 

Кроме того, ежегодно в период весеннего паводка он подвергался подтоплению, в результате чего населенный пункт был полностью отрезан от автомобильного сообщения, школьники переводились на дистанционное обучение, обеспечивалось круглосуточное дежурство уполномоченных служб.

 В этой связи прокуратурой района в суд было направлено исковое заявление с требованием к органу местного самоуправления организовать проектирование и строительство моста через реку, отвечающего требованиям безопасности и соответствующего техническим нормам. Судом заявленные требования прокурора были удовлетворены. 

Реализация мероприятий по проектированию и строительству моста требовала выполнения значительного объема работ и существенных финансовых затрат. В этой связи прокуратурой района обеспечен контроль за исполнением решения суда. 

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования и последующему надзорному сопровождению исполнения решения суда в 2024 году строительство моста было завершено. Стоимость работ составила свыше 120 млн рублей.

Возведение указанного объекта позволит обеспечить качественное и бесперебойное транспортное сообщение с населенным пунктом, что безусловно улучшит качество жизни жителей села Анисимово.

 

Фото: пресс-служба прокуратуры области

 

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
16/11/2024
Общество
Новокузнецк
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