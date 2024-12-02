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В Салаире 30 семей получили ключи от новых квартир

В Салаире состоялось заселение девятиэтажного дома по ул. Коммунистическая, 6. Он построен благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

Ключи от новых квартир получили 25 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также многодетная семья, два инвалида, семья, воспитывающая ребенка-инвалида и одинокая мать.

Общая площадь дома составляет 1,2 тысячи кв. метров. Квартиры сдаются с отделкой «под ключ», в них установлена сантехника, счетчики горячей и холодной воды, а также электрические плиты.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
02/12/2024
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