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В Топках прошел Кубок Кузбасса по лазерному бою

В соревнованиях, состоявшихся в спортивном комплексе «Олимп» приняли участие более 120 спортсменов (19 команд). Состязания в дисциплине «Захват контрольных точек» проводились в трех возрастных группах: 11-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет.
Тяжинский муниципальный округ представляли команды «Юность» (возрастная группа 11-13 лет), «Барс» (возрастная группа 14-15 лет) и «Поколение Х» (возрастная группа 16-17 лет).
По итогам соревнований команды «Барс» и «Поколение Х» заняли первое место, команда «Юность» – на третьем месте. К выступлению ребят подготовил тренер-преподаватель Александр Игоревич Крохин.
Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и грамотами.

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kuzbassnews.ru
06/04/2024
Спорт
Топки
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