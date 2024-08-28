В Тяжине состоялась молодежная стратегическая сессия «Выбираем и делаем вместе»

В центре национальных культур собрались активные молодые люди готовые действовать. В числе участников были педагог дополнительного образования Тяжинского агропромышленного техникума Дарья Александровна Бабич и студенты Кристина Лапицкая и Ангелина Коваль.

Сессия стала площадкой для обсуждения важнейших вопросов, стоящих перед молодым поколением. Участники погрузились в атмосферу открытого диалога, размышляя о значении осознанного выбора в жизни, о роли активной жизненной позиции в формировании будущего.

Кристина Лапицкая поделилась опытом реализации своего социального проекта «В точке притяжения», рассказала о том, как ее инициатива помогла в адаптации студентов первого курса. Ангелина Коваль проявила себя в роли медиаволонтера, демонстрируя важность информационной поддержки и распространения ценностей, важных для молодежи.

Ключевым моментом сессии стала разработка собственных проектов. Участники объединились в команды, чтобы предложить свои идеи по улучшению условий жизни в Тяжинском округе. В рамках стратегической сессии прошло голосование, по результатам которого проект «Рука помощи», направленный на помощь бойцам СВО, был избран для дальнейшей реализации.