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В Тяжинском округе продолжается работа по историко-культурному проекту «Помним и гордимся!»

Благодаря усилиям медиаволонтеров ведется оцифровка с аналоговых носителей видеозаписей воспоминаний участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживавших в Тяжинском районе. После обработки, рассказы фронтовиков публикуются в медийном пространстве.
На уроках истории и внеклассных занятиях студенты Тяжинского агропромышленного техникума смотрят бесценные свидетельства истории. С очередной видеозаписью познакомились первокурсники. В 1999 году защитник блокадного Ленинграда Авинир Михайлович Харчев из посёлка Тяжинский поделился своими воспоминаниями с учащимися Тяжинского агролицея, занимавшимися в студии «Лицей».
Организаторы проекта «Помним и гордимся!» – Тяжинское окружное отделение Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», участники волонтёрского медиаотряда «Время, вперед!» Тяжинского агропромышленного техникума и Тяжинский историко-краеведческий музей – филиал центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Работу по историко-культурному общественному проекту «Помним и гордимся!» координирует заведующий отделом по научной и медийной работе Тяжинского агропромышленного техникума, кандидат исторических наук, член Союза журналистов России Олег Викторович Костюнин.
ВИДЕО 2: Видеозапись воспоминаний участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Авинира Михайловича Харчёва из посёлка Тяжинский Кемеровской области:
https://rutube.ru/video/f6f1edf4e87aefab09d69b6b1df9d5e5/

Фото: Тяжинский агропромышленный техникум

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kuzbassnews.ru
22/01/2025
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