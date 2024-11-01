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В Тяжинском округе стартовал историко-культурный проект «Помним и гордимся!»

Еще в начале 2000-х годов добровольцы начали записывать на видео воспоминания участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживавших в Тяжинском районе Кемеровской области. В преддверии 80-летия Великой Победы в рамках историко-культурного общественного проекта эти бесценные свидетельства истории будут оцифрованы, обработаны и опубликованы в медийном пространстве.
Организаторы проекта «Помним и гордимся!» – Тяжинское окружное отделение Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», участники волонтерского медиаотряда «Время, вперед!» Тяжинского агропромышленного техникума и Тяжинский историко-краеведческий музей – филиал центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Работу по проекту «Помним и гордимся!» координирует заведующий отделом по научной и медийной работе Тяжинского агропромышленного техникума, кандидат исторических наук, член Союза журналистов России Олег Викторович Костюнин.
ВИДЕО 1: Воспоминания участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Ильи Федоровича Черемных из села Новоподзорново Тяжинского района Кемеровской области (запись 2010 года).
Авторы: Олег Костюнин, Евгения Сабанцева, Владимир Назаров, Андрей Иванушкин

https://rutube.ru/video/55104c91462167a5bbbd0dfdbb54cc2f/

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/11/2024
Культура
Тяжин
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