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В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу прошли комплексные занятия по боевой готовности

На днях в Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу проведены комплексные занятия по подготовке к выполнению задач в условиях непосредственной угрозы агрессии против Российской Федерации.

Занятия проводились на фоне реального развития военно-политической обстановки. В ходе занятий основное внимание обращалось на подготовку подразделений к выполнению задач по противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с диверсионно-разведывательными группами, усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Все учебные служебно-боевые задачи Управлением Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу решены успешно. Руководством Сибирского округа войск национальной гвардии России дана высокая оценка готовности Управления к выполнению задач военного времени.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
09/09/2024
Общество
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