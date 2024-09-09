В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу прошли комплексные занятия по боевой готовности

На днях в Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу проведены комплексные занятия по подготовке к выполнению задач в условиях непосредственной угрозы агрессии против Российской Федерации.

Занятия проводились на фоне реального развития военно-политической обстановки. В ходе занятий основное внимание обращалось на подготовку подразделений к выполнению задач по противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с диверсионно-разведывательными группами, усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Все учебные служебно-боевые задачи Управлением Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу решены успешно. Руководством Сибирского округа войск национальной гвардии России дана высокая оценка готовности Управления к выполнению задач военного времени.

Фото: Росгвардия