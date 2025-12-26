Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Врач рассказала, как правильно питаться

Результаты неправильного питания сразу могут быть незаметны, но вкусовые рецепторы быстро привыкнут к сладкому, соленому, жирному. А вскоре окажется, что торт, чипсы, фастфуды украли молодость и здоровье. Болезни, связанные с неправильным питанием, чаще всего поражают сердце и сосуды.  Ожирение, сахарный диабет II типа, подагра, желчнокаменная болезнь и даже некоторые виды онкологии могут быть вызваны избыточным нездоровым рационом. По последним данным 60% жителей нашей страны имеют избыточную массу тела или ожирение.

Как перейти на правильное питание, рассказала Галина Латаева, врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

  • Ограничьте соленые продукты, ежедневное употребление соли не должно превышать 5 грамм (это 1 чайная ложка без горки), включая соль в готовых продуктах питания и блюдах.
  • Откажитесь от сахаросодержащих напитков, сладостей, колбас, копченостей и алкоголя. Максимальная суточная норма сахара 30-40 грамм - 5-6 чайных ложек, включая сахар в меде, варенье, овощных консервах, кондитерских изделиях, выпечке.
  • Избегайте жирной пищи, избыточного потребления калорий. Уменьшить количество добавляемых жиров помогает приготовление пищи на пару, запекание, варка.
  • Замените продукты с высокой степенью промышленной обработки на натуральные.
  • Всегда завтракайте. Завтрак по принципу тарелки питания – основной прием пищи, его нельзя пропускать. Это простой способ получить энергию на весь день и обезопасить себя от накопления чувства голода.
  • Наслаждайтесь разнообразием – чем больше полезных продуктов будет в вашем рационе, тем полноценнее он станет.
  • Не совмещайте прием пищи с просмотром телевизора или соцсетей - процесс пищеварения «включается в голове».
  • Важно хорошо пережевывать пищу, чтобы она лучше усваивалась организмом и чувство насыщения сохранялось дольше.

Бытует мнение, что здоровое питание – это затратно. Это не так. Разнообразные продукты могут быть вполне бюджетными. Красную рыбу можно заменить сельдью – это кладовая полезных веществ. В ее составе белок, омега-3 жирные кислоты, витамины В12 и Д, йод, фосфор, кальций, железо, калий, магний. Сезонные и местные овощи и фрукты полезнее и дешевле привозных экзотических. Отказ от сладостей, копченостей и спиртного заметно экономит бюджет. Планирование меню тоже помогает экономить, так как вы максимально используете продукты и избегаете спонтанных покупок.

 

Фото предоставлено КЦОЗиМП

Здоровье
kuzbassnews.ru
26/12/2025
Здоровье
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus