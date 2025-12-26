Врач рассказала, как правильно питаться

Результаты неправильного питания сразу могут быть незаметны, но вкусовые рецепторы быстро привыкнут к сладкому, соленому, жирному. А вскоре окажется, что торт, чипсы, фастфуды украли молодость и здоровье. Болезни, связанные с неправильным питанием, чаще всего поражают сердце и сосуды. Ожирение, сахарный диабет II типа, подагра, желчнокаменная болезнь и даже некоторые виды онкологии могут быть вызваны избыточным нездоровым рационом. По последним данным 60% жителей нашей страны имеют избыточную массу тела или ожирение.

Как перейти на правильное питание, рассказала Галина Латаева, врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Ограничьте соленые продукты, ежедневное употребление соли не должно превышать 5 грамм (это 1 чайная ложка без горки), включая соль в готовых продуктах питания и блюдах.

Откажитесь от сахаросодержащих напитков, сладостей, колбас, копченостей и алкоголя. Максимальная суточная норма сахара 30-40 грамм - 5-6 чайных ложек, включая сахар в меде, варенье, овощных консервах, кондитерских изделиях, выпечке.

Избегайте жирной пищи, избыточного потребления калорий. Уменьшить количество добавляемых жиров помогает приготовление пищи на пару, запекание, варка.

Замените продукты с высокой степенью промышленной обработки на натуральные.

Всегда завтракайте. Завтрак по принципу тарелки питания – основной прием пищи, его нельзя пропускать. Это простой способ получить энергию на весь день и обезопасить себя от накопления чувства голода.

Наслаждайтесь разнообразием – чем больше полезных продуктов будет в вашем рационе, тем полноценнее он станет.

Не совмещайте прием пищи с просмотром телевизора или соцсетей - процесс пищеварения «включается в голове».

Важно хорошо пережевывать пищу, чтобы она лучше усваивалась организмом и чувство насыщения сохранялось дольше.

Бытует мнение, что здоровое питание – это затратно. Это не так. Разнообразные продукты могут быть вполне бюджетными. Красную рыбу можно заменить сельдью – это кладовая полезных веществ. В ее составе белок, омега-3 жирные кислоты, витамины В12 и Д, йод, фосфор, кальций, железо, калий, магний. Сезонные и местные овощи и фрукты полезнее и дешевле привозных экзотических. Отказ от сладостей, копченостей и спиртного заметно экономит бюджет. Планирование меню тоже помогает экономить, так как вы максимально используете продукты и избегаете спонтанных покупок.

Фото предоставлено КЦОЗиМП