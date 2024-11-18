Житель Кузбасса передал личное оружие для нужд СВО

В Новокузнецке 48-летний житель городского округа передал своё охотничье ружье для нужд специальной военной операции. По словам мужчины, информацию о возможности передачи оружия он обнаружил в сети «Интернет», после чего он обратился в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Сотрудники ведомства оперативно подготовили пакет документов и организовали передачу гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-27 двенадцатого калибра представителям Министерства обороны. Оружие направят в юргинскую бригаду, где оно послужит для противодействия беспилотным летательным аппаратам противника.

Сотрудники Росгвардии поблагодарили жителя за его поступок, отметив, что вклад граждан играет важную роль в поддержке участников специальной военной операции.

Для удобства граждан Росгвардия запустила на своём сайте новый онлайн-сервис, через который можно в электронном виде подать уведомление о добровольной передаче оружия. С августа, когда вступили в силу изменения в законодательстве, жители региона уже передали более 100 единиц охотничьего оружия для поддержки бойцов Росгвардии и Министерства обороны.

Инспекторы напоминают, что граждане, передающие своё оружие для нужд СВО, освобождаются от административной ответственности за определённые правонарушения в сфере оборота оружия, такие как несвоевременная регистрация или перерегистрация, при условии отсутствия негативных последствий.

Фото: Росгвардия