16 тонн свежих томатов из Казахстана ввезено в Кузбасс под контролем Россельхознадзора

16 декабря 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал ввоз на территорию Кемеровской области – Кузбасса из Казахстана партии томатов свежих весом 16 тонн.

Для подтверждения фитосанитарной безопасности томаты прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партию и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию.