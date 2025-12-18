16 тонн свежих томатов из Казахстана ввезено в Кузбасс под контролем Россельхознадзора
16 декабря 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал ввоз на территорию Кемеровской области – Кузбасса из Казахстана партии томатов свежих весом 16 тонн.
Для подтверждения фитосанитарной безопасности томаты прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партию и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию.
18/12/2025