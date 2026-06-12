В Калтане кадеты Росгвардии кемеровской школы №74 стали серебряными призерами открытых соревнований военно-патриотических объединений «Доблесть 2.0 - 2026» среди юнармейцев Кемеровской области - Кузбасса в младшей возрастной группе.

Соревнования прошли на военно-спортивной базе «Застава» и были посвящены 10-летию Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Участие в них приняли 15 команд региона, включая Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Новокузнецкий район, Полысаево, Кемерово и другие муниципалитеты Кузбасса.

В состав каждой команды вошли шесть участников: пять юношей и одна девушка. Юнгвардейцы соревновались в прохождении военизированного марш-броска, а также выполняли задания, требующие физической выносливости, дисциплины, собранности и слаженной командной работы. Программа соревнований включала этапы по сборке и разборке автомата, надеванию общевойскового защитного комплекта, преодолению тактических элементов и штурму здания. На каждом этапе участникам необходимо было показать не только знание нормативов, но и умение действовать в составе подразделения.

Кадеты Росгвардии школы №74 успешно справились с поставленными задачами и по итогам соревнований заняли второе место в младшей группе.

Подразделения Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу принимают активное участие в развитии воспитанников профильных классов войск правопорядка. На регулярной основе проводят уроки мужества, помогают готовиться к «Зарнице 2.0», участвуют в совместных патриотических мероприятиях. Кадеты Росгвардии — это будущая смена росгвардейцев, чьей подготовкой занимаются со школьной скамьи.

Фото: Росгвардия