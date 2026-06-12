Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Кадеты Росгвардии стали серебряными призерами военно-патриотических соревнований «Доблесть 2.0 - 2026»

В Калтане кадеты Росгвардии кемеровской школы №74 стали серебряными призерами открытых соревнований военно-патриотических объединений «Доблесть 2.0 - 2026» среди юнармейцев Кемеровской области - Кузбасса в младшей возрастной группе.

Соревнования прошли на военно-спортивной базе «Застава» и были посвящены 10-летию Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Участие в них приняли 15 команд региона, включая Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Новокузнецкий район, Полысаево, Кемерово и другие муниципалитеты Кузбасса.

В состав каждой команды вошли шесть участников: пять юношей и одна девушка. Юнгвардейцы соревновались в прохождении военизированного марш-броска, а также выполняли задания, требующие физической выносливости, дисциплины, собранности и слаженной командной работы. Программа соревнований включала этапы по сборке и разборке автомата, надеванию общевойскового защитного комплекта, преодолению тактических элементов и штурму здания. На каждом этапе участникам необходимо было показать не только знание нормативов, но и умение действовать в составе подразделения.

Кадеты Росгвардии школы №74 успешно справились с поставленными задачами и по итогам соревнований заняли второе место в младшей группе.

Подразделения Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу принимают активное участие в развитии воспитанников профильных классов войск правопорядка. На регулярной основе проводят уроки мужества, помогают готовиться к «Зарнице 2.0», участвуют в совместных патриотических мероприятиях. Кадеты Росгвардии — это будущая смена росгвардейцев, чьей подготовкой занимаются со школьной скамьи.

 

Фото: Росгвардия 

Образование
Спорт
Калтан
kuzbassnews.ru
12/06/2026
Образование
Спорт
Калтан
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus