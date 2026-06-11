В Кузбассе под контролем Россельхознадзора отгружены новые партии ячменя в Китай

8 и 9 июня 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 59 фитосанитарных сертификатов на партии ячменя, выращенного на территории Чебулинского и Промышленновского муниципальных округов Кемеровской области — Кузбасса и подготовленного для экспорта в Китайскую Народную Республику.

Под контролем ведомства погрузка 1 831 тонн ячменя, предназначенного на пищевые цели, производилась в железнодорожные вагоны.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении — Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».