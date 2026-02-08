20 проектов школьного инициативного бюджетирования будут реализованы в Кузбассе в 2026 году

Определены победители третьего конкурса проектов школьного инициативного бюджетирования «Школьные идеи будущего». Всего был заявлен 101 проект, из них определены 20 финалистов. На реализацию идей учащихся из областного бюджета будет выделено 7 млн рублей.



«Практика школьного инициативного бюджетирования внедрена в Кузбассе сравнительно недавно. Количество желающих принять участие в проекте год от года растет. Суть его в том, что ученики сами предлагают идеи, которые хотели бы реализовать в образовательном учреждении и обосновывают их необходимость. В результате создается уникальная, комфортная и современная образовательная среда», — отметил первый заместитель председателя правительства – министр финансов Кузбасса Игорь Малахов.



В этом году в пятерку лучших вошли проекты из Топкинского, Чебулинского, Крапивинского муниципальных округов и Новокузнецка. Так, в школе №8 города Топки будет создан мобильный планетарий, в Усманской школе пгт Верх-Чебула модернизируют библиотеку. В школе пгт Зеленогорский появится современная школьная обсерватория. В школе поселка Раздолье благоустроят зону отдыха, а в школе №65 Новокузнецка оборудуют зону отдыха и творчества.



Проекты реализуются на принципах софинансирования: до 95% средств (не более 350 тысяч рублей на проект) выделяется из областного бюджета, остальные — из местного. Участвовать в разработке проектов могут ученики 8-11 классов, объединившись в команды не менее чем из девяти человек, включая педагогов и представителя родительского комитета.



Тематика школьных инициатив охватывает самые разные направления: создание медиацентров, школьных редакций, организация балетных, художественных и музыкальных студий. Также возможно открытие музейных уголков, театральных площадок, зон отдыха, столовых (за исключением пищеблоков), библиотек и спортивных секций. Кроме того, допускаются проекты по благоустройству территории и инфраструктуры образовательной организации.



Конкурсный отбор организует региональное министерство образования, куратором выступает минфин Кузбасса. Идеи школьников региона уже получают признание не только на местном, но и на федеральном уровне. В 2025 году проект «MyZona — окунись в мир диджеинга» учащихся гимназии №2 Мариинска вошел в число победителей IX Всероссийского конкурса инициативного бюджетирования и занял 2-е место на международном слете «ШкИБ-Фест» в Пятигорске.



Прием заявок на следующий год стартует уже осенью.

Фото: Пресс-центр Правительства Кузбасса