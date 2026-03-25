40-летний житель Кузбасса ночью накануне празднования 1 мая в состоянии опьянения поехал на автомобиле в магазин

Как следует из материалов уголовного дела, 40-летний житель Мариинска вместе с супругой накануне 1 мая 2025 года употреблял спиртные напитки. После двух часов ночи мариинец решил поехать в ночной магазин, понадеявшись, что не встретит сотрудников ДПС.

В это время на маршруте патрулирования в служебном автомобиле ехали инспектор ГИБДД со стажёром, которые по ходу движения увидели виляющий по дороге автомобиль ЗАЗ CHANCE. Требование остановки водитель выполнил. Выяснилось, что водитель возвращался из магазина, уже находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его отстранили от управления транспортным средством.

А через некоторое время выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии опьянения, будучи более 10 лет назад привлечённым мировым судьёй Зырянского района Томской области к ответственности за аналогичное правонарушение. В связи с тем, что водительское удостоверение после этого он в установленном порядке не сдал, до настоящего времени считается подвергнутым административному наказанию.

Поэтому органами предварительного расследования было возбуждено уголовное дело за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании мужчина полностью признал себя виновным в совершённом преступлении. При этом пытался убедить суд, что водительское удостоверение не сдал по причине его утери в ходе полевых работ в Томской области.

Суд назначил мариинцу наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок полтора года.

Автомобиль ЗАЗ CHANCE TF 698K конфискован в доход государства.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд