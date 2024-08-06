59 случаев не уведомления о поступлении подкарантинной продукции на территорию Кузбасса выявили инспекторы Россельхознадзора

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора регулярно проводят мониторинг и анализ данных ФГИС «Аргус-Фито» о выданных карантинных сертификатах и их своевременном гашении. Её функционал позволяет отслеживать поступление подконтрольной продукции из карантинных фитосанитарных зон, а также фиксировать факты не извещения ведомства о прибытии партий растительного происхождения.

Так, за 7 месяцев 2024 года в Кемеровской области — Кузбассе было выявлено 59 случаев нарушения требований законодательства в области карантина растений, выразившихся в не уведомлении территориального управления Россельхознадзора о прибытии продукции высокого фитосанитарного риска. Таким образом, юридические лица и индивидуальные предприниматели нарушили требования Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», что и стало основанием для объявления предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

В свою очередь, специалисты ведомства напоминают, что при получении подкарантинной продукции в сопровождении фитосанитарного сертификата необходимо уведомить территориальное управление Россельхознадзора о прибытии подкарантинной продукции любым доступным способом и предъявить подкарантинную продукцию для осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в месте назначения не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия.

Со специалистами отдела государственного фитосанитарного надзора в Кемеровской области — Кузбассе можно связаться по телефону (3842) 36-15-80, по электронной почте: [email protected], а также по адресу: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б