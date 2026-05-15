В России проходит Неделя борьбы с артериальной гипертонией и приверженности назначенной врачом терапии в честь Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией 17 мая.

Посетители кемеровского торгового центра смогли узнать свои цифры артериального давления в ходе акции «Контролируйте давление. Живите дольше».

Организатором мероприятия выступил Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с волонтерами-медиками.

Всем желающим врачи измеряли артериальное давление, насыщение крови кислородом, окружность талии, мышечную силу, рассчитывали индекса массы тела ИМТ, давали рекомендации по коррекции выявленных факторов риска развития артериальной гипертонии. Волонтеры-медики раздавали информационные материалы на тему здорового образа жизни и приглашали проходить диспансеризацию.

За полтора часа проведения акции проверить здоровье смогли 43 человека.

Работа проводится в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и федерального проекта «Здоровье для каждого».

Фото предоставлено КЦОЗиМП.