Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Акция «Контролируйте давление. Живите дольше» прошла в Кемерове

В России проходит Неделя борьбы с артериальной гипертонией и приверженности назначенной врачом терапии в честь Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией 17 мая.

Посетители кемеровского торгового центра смогли узнать свои цифры артериального давления в ходе акции «Контролируйте давление. Живите дольше».

Организатором мероприятия выступил Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с волонтерами-медиками.

Всем желающим врачи измеряли артериальное давление, насыщение крови кислородом, окружность талии, мышечную силу, рассчитывали индекса массы тела ИМТ, давали рекомендации по коррекции выявленных факторов риска развития артериальной гипертонии. Волонтеры-медики раздавали информационные материалы на тему здорового образа жизни и приглашали проходить диспансеризацию.

За полтора часа проведения акции проверить здоровье смогли 43 человека.

Работа проводится в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и федерального проекта «Здоровье для каждого».

 

Фото предоставлено КЦОЗиМП.

Здоровье
Кемерово
kuzbassnews.ru
15/05/2026
Здоровье
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus