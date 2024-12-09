Актер из Кузбасса снялся в четвертом сезоне сериала «Жуки» на ТНТ

В «Новых Жуках» Вячеслав исполнил роль следователя, который очень трепетно относится к службе и исполнению своих должностных обязанностей.

«Мой персонаж всеми силами за честный исход по своим делам, без взяток, за «правое дело». Он желает посадить главного героя, который по его мнению и всем фактам, виноват. Мой следователь очень не любит «висяки» в своих незаконченных делах и расследованиях», ­- охарактеризовал своего героя актер.

По мнению кузбассовца, жизнь персонажей сериала можно сравнить с жителями любой глубинки, поскольку затрагиваются важные темы: «Сериал раскрывает как проблемы глубинки, (ссоры, ревность, суровый нрав), так и не чуждые любому жителю страны переживания и переоценки ценностей».

За время работы над проектом у Вячеслава сложились прекрасные отношения со съёмочной группой, поэтому он с теплом отзывается о коллегах.

«Приятно было получить комплименты за проделанную работу, как от режиссёра и сценариста Максима Пешкова, так и от исполнителя одной из главных ролей Максима Лагашкина, с которым мы недавно опять пересекались на съемках одного проекта», - поделился актер.

По сюжету сериала альтернативная служба московских айтишников подошла к концу, поэтому Никита (Вячеслав Чепурченко) вернется в Жуки, чтобы оформить дембель, однако нельзя просто взять и уехать из деревни. Обстоятельства сложатся таким образом, что парню придется там задержаться. Ситуация усложнится еще и из-за беременности возлюбленной Никиты Кати (Дарья Алыпова). По какой-то причине пара попытается скрыть «интересное положение» от отца девушки Маслова (Максим Лагашкин). У Артемия (Вадим Дубровин) другие детские трудности – парень остается с Ириной (Екатерина Стулова), но не знает, кто отец ее ребенка – он сам или бывший муж продавщицы Толик (Владимир Епифанцев). Ну, а Денис (Павел Комаров) и Дина (Елизавета Гончаренко) начнут переживать, что все вокруг либо уже стали родителями, либо близки к этому, и тоже постараются как можно скорее обзавестись младенцем.

Между тем, в Жуках неспокойно – новый губернатор задумает построить в деревне научный кластер, а существующее поселение снести до основания. Политику объявит войну бывший участковый Маслов, а помогать в его нелегком деле спасения Жуков будет вся честная компания друзей.

Фото: из личного архива Вячеслава Щенин