Банк «освободил» жительницу Кузбасса от выплаты 170-тысячного долга, пропустив срок исковой давности

Банк обратился в суд о взыскании с жительницы Мариинска задолженности по кредитному договору в размере около 170 тысяч рублей, но женщина заявила о пропуске срока исковой давности.

Из материалов гражданского дела следует, что ещё в 2012 году между банком и жительницей Мариинска был заключён кредитный договор на сумму около 150 тысяч рублей под 34,9 процентов годовых сроком на пять лет. Вначале женщина добросовестно исполняла свои обязательства перед банком, потом стала допускать неоднократные просрочки платежей по кредиту, а через три года после заключения договора вообще перестала вносить платежи. Всего за три года пользования кредитом ею было внесено на счёт банка около 150 тысяч рублей.

Тогда же, в 2015 году, банк направил должнице требование о полном погашении остатка долга, который с учётом штрафов и убытков составил около 170 тысяч рублей. Это требование должницей было проигнорировано. Банк после этого по неустановленным причинам «забыл» про должницу на пять лет, и лишь в 2020 году направил мировому судье заявление о взыскании с женщины образовавшейся задолженности, но в принятии заявления было отказано.

Прошло ещё три с половиной года, по прошествии которых «Банк» и обратился в Мариинский городской суд Кемеровской области о взыскании с должницы того самого долга в 170 тысяч рублей.

Но «должница» банка не согласилась с требованиями, предъявив в суд заявление о применении к исковым требованиям сроков исковой давности.

Следует отметить, что дело рассматривалось судом по нормам гражданского законодательства, которые действовали на момент возникновения спорных правоотношений.

Суд, изучив письменные доказательства, установил, что банк был вправе обратиться в суд с иском о взыскании задолженности в срок до середины июля 2020 года, но предъявил требования спустя три с половиной года после этой даты.

В результате суд пришёл к выводу о пропуске банком срока исковой давности при обращении с данным заявлением, и отказал во взыскании с жительницы Мариинска кредитной задолженности в размере около 170 тысяч рублей.

Банк согласился с решением суда.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд