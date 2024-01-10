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Благодаря вмешательству прокуратуры г. Березовского погашена задолженность по заработной плате на сумму более 1 млн рублей

Прокуратура города Березовского провела проверку соблюдения требований трудового законодательства организацией, осуществляющей подземные горные работы на одном из угольных предприятий города.

Установлено, что перед работниками организации образовалась задолженность по заработной плате за август 2023 года на общую сумму свыше 1 млн рублей.

По факту нарушения сроков выплаты заработной платы прокуратурой города руководителю организации внесено представление, а также возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный законом срок заработной платы).

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.

В рамках прокурорской проверки задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

 

Фото: пресс-служба прокуратуры области

Общество
Березовский
kuzbassnews.ru
10/01/2024
Общество
Березовский
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