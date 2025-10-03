Благодаря вмешательству прокурора аннулированы одиннадцать сертификатов на знание русского языка, выданных иностранным гражданам на основании результатов фиктивных экзаменов

Прокуратура Ленинского района г. Кемерово провела проверку соблюдения миграционного законодательства.



Установлено, что в декабре 2023 года двое работников, занимая должности в высшем учебном заведении, уполномоченном принимать у иностранных граждан экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства России, за денежное вознаграждение инсценировали сдачу 11 иностранцами данного экзамена. На основании якобы успешно пройденного испытания иностранные граждане получили сертификаты, дающие право на дальнейшее трудоустройство на территории России.



Незаконная схема была раскрыта правоохранительными органами. По уголовному делу об организации незаконной миграции вынесен

обвинительный приговор. Однако выданные образовательным учреждением сертификаты не признаны недействительными.



В связи с этим прокурор Ленинского района г. Кемерово внес представление руководителю образовательной организации. По результатам его рассмотрения выданные сертификаты аннулированы, информация о них исключена из соответствующей федеральной информационной системы.

