Более 1400 семей в Кемеровской области – Кузбассе направили средства маткапитала на обучение детей

С начала 2024 года 1407 семей в Кемеровской области оплатили образование детей средствами материнского капитала. Всего за время действия программы более 30 тысяч кузбасских семей направили средства маткапитала на обучение детей. На обеспечение этих целей было направлено 1,3 миллиарда рублей.

В Кемеровской области обучение детей — второе по популярности направление программы после улучшения жилищных условий. С начала 2024 года 684 кузбасские семьи направили средства на оплату услуг детских садов, 723 — на обучение детей в вузах, ссузах и других организациях, оказывающих платные образовательные услуги.

«Средствами маткапитала можно оплатить учебу ребенка в любых образовательных организациях: это может быть школа искусств, онлайн-школа, спортивная секция, курсы иностранного языка или вождения. Отмечу, что за последние 5 лет жители Кузбасса оплатили маткапиталом курсы в автошколе для 361 ребенка. Деньги можно использовать и на оплату общежития на время обучения (на это с начала действия программы направила средства 421 семья), а также на присмотр и уход за ребенком», — пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Сразу после рождения малыша можно распорядиться средствами маткапитала на оплату детского сада или обучение по дошкольным программам. Для оплаты основного и дополнительного образования можно будет использовать материнский капитал, когда ребенку, на которого получен сертификат, исполнится 3 года. Родители могут оплатить образование любого ребенка в семье, главное, чтоб он был младше 25 лет на момент начала обучения.

Организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие образовательные услуги, должны находиться на территории России и иметь соответствующую лицензию. Чтобы упростить гражданам процедуру оплаты образовательных услуг, Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу заключило договоры с учебными заведениями об информационном взаимодействии. Например, сейчас заключены соглашения с 13 региональными вузами и 63 ссузами. Если между учебной организацией и Отделением СФР подписано такое соглашение, родителям достаточно подать только заявление. Всю остальную информацию для оплаты Отделение Социального фонда получит самостоятельно.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно в личном кабинете на портале Госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Кемеровской области или в МФЦ. Средства перечисляются в течение 5 рабочих дней после принятия положительного решения.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их по телефону контакт-центра Отделения фонда по Кемеровской области – Кузбассу: 8-800-200-10-02, время работы: пн-чт – 8:30-17:30, пт – 8:30-16:30.

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