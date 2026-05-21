Более 170 тонн муки пшеничной отгружено из Кузбасса в регионы России под контролем Россельхознадзора

13 и 15 мая 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало партии пшеничной муки, произведенной в Новокузнецком муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса. Продукция предназначена для отправки железнодорожными вагонами и автомобильным транспортом в Красноярский край, Магаданскую и Сахалинскую области, а также в Республику Саха (Якутия).

Результаты исследований образцов, отобранных в ходе досмотра и направленных в Кемеровскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили фитосанитарную безопасность подкарантинной продукции.

Для обеспечения поставок ведомство оформило сельхозтоваропроизводителям 7 электронных карантинных сертификатов на продукцию общим весом 177 т.