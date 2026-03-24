Более 300 тонн муки пшеничной отгружено из Кузбасса в регионы России под контролем Россельхознадзора

С 17 по 20 марта 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало партии пшеничной муки, произведенной в Новокузнецком муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса. Продукция предназначена для отправки железнодорожными вагонами и автомобильным транспортом в Приморский и Красноярский края, Республику Саха (Якутия), Иркутскую и Амурскую области.

Результаты исследований образцов, отобранных в ходе досмотра и направленных в Кемеровскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили фитосанитарную безопасность подкарантинной продукции.

Для обеспечения поставок ведомство оформило сельхозтоваропроизводителям 12 электронных карантинных сертификатов на продукцию общим весом 326 тонн.

kuzbassnews.ru
24/03/2026
