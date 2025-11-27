Более 5,5 тысячи кузбасских семей в 2025 году улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала

В канун Дня матери Отделение Соцфонда по Кузбассу поздравляет всех мам региона и напоминает об одной из ключевых мер государственной поддержки семей с детьми – материнском капитале. В Кемеровской области с начала года материнский капитал назначен более 8 тысячам семей. Приоритетом его использования традиционно является улучшение жилищных условий.

С начала 2025 года 5 502 кузбасских семьи уже улучшили жилищные условия за счет средств материнского капитала. Всего за период действия программы, начиная с 2007 года, таких семей в регионе 206 096.

Улучшить жилищные условия с помощью материнского капитала можно по нескольким направлениям:

- Приобретение квартиры, дома, части дома или комнаты на первичном или вторичном рынке. Если приобретается жилой дом или его часть (в т.ч. блокированной застройки), необходимо получить заключение комплексной комиссии муниципалитета, что он пригоден для проживания.

- Строительство нового или реконструкция существующего дома. Жилье должно быть оформлено в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей.

- Погашение основного долга и уплата процентов по ипотечному кредиту или займу на приобретение или строительство жилья.

- Использование материнского капитала в качестве первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита.

С 2025 года разрешено использовать маткапитал на строительство дома с помощью подрядной организации и счета эскроу. Это делает покупку жилья безопасной.

Кроме того, материнский капитал можно направить на образование детей: оплату детских садов, школ, колледжей и вузов, дополнительного образования, спортивных секций, на обучение старшего ребенка вождению.

Деньги можно перевести в накопительную часть будущей пенсии. А также приобретать товары и услуги для социальной адаптации детей с инвалидностью.

Если доход на каждого члена семьи ниже двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе (32 274 рублей в Кузбассе), семья имеет право на ежемесячную выплату из маткапитала на ребенка до 3 лет. При остатке средств после использования маткапитала менее 10 000 рублей, их можно получить на свой счет и потратить на любые цели.

«Для удобства граждан с 2020 года электронный сертификат на материнский капитал оформляется автоматически сразу после рождения ребенка. Так что теперь родителям не нужно лично обращаться в региональное Отделение СФР», - пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

