Более 700 многодетных мам в Кузбассе вышли на пенсию досрочно с начала 2024 года

С начала 2024 года Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу назначило пенсии досрочно 718 многодетным мамам. Раньше общеустановленного возраста выйти на пенсию по этому основанию могут и женщины, которые воспитывают усыновленных детей. Если у женщины трое детей, она может выйти на пенсию в 57 лет, если детей четверо — в 56 лет. Женщинам, родившим пять и более детей, пенсия назначается в 50 лет.

«В этом году на заслуженный отдых досрочно вышли 537 многодетных мам с тремя детьми, 79 — с четырьмя детьми и 102 мамы, воспитавшие пятерых и более детей. Напомню, что для выхода на пенсию многодетной женщине нужно соблюсти еще несколько условий: воспитать детей до 8 лет, заработать 15 лет стажа и иметь величину индивидуального пенсионного коэффициента не менее 28,2 в 2024 году (в 2025-м и далее понадобится уже 30 ИПК). Важно, чтобы маму не лишали родительских прав ни на одного своего ребенка и не был отменен факт усыновления», — пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Отметим, что в страховой стаж включаются периоды ухода за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в сумме, также за эти периоды начисляются индивидуальные пенсионные коэффициенты. За период ухода за первым ребенком начисляется 1,8 ИПК за год, за вторым ребенком — 3,6, за третьим и четвертым — 5,4 ИПК за год. Следует учесть, что периоды отпусков по уходу включаются в стаж в том случае, если перед отпуском или после него следовали периоды работы, за которые уплачивались страховые взносы.

Заявление о назначении пенсии досрочно можно подать на портале госуслуг, в МФЦ или клиентских службах Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам контакт-центра СФР по телефону 8-800-100-00-01 (режим работы региональной линии: пн-чт – 8:30-17:30, пт – 8:30-16:30).

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