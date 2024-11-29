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Более 95% продукции, успешно прошедшей фитосанитарный контроль на территории Кузбасса, поступило из стран Таможенного Союза

За 11 месяцев 2024 года при ввозе на территорию Кемеровской области – Кузбасса инспекторы Россельхознадзора проконтролировали партии с подкарантинной продукцией общим весом 7 850 т.

Так, из Республики Казахстан ввезено 7 124 т плодоовощной продукции, номенклатуру которой составили лук репчатый, томаты, редька, морковь, капуста, арбузы, дыни, семена подсолнечника, мука пшеничная. Также с начала этого года были ввезены семена подсолнечника в объеме 120 т и мука из пшеницы твердых сортов 297 т.

Импорт солода из Республики Беларусь составил 132 т – это в 2 раза больше чем за аналогичный период 2023 года.

Из Киргизии импортирована 384 т подкарантинной продукции (ягоды свежие, перец, сливы, персики, груши, лук репчатый и т.д.).

Еще 210 т продукции, требующей прохождения фитосанитарного контроля, поступило на склад временного хранения – это партии с луком-севком из Франции.

Отсутствие карантинных объектов в поступившей продукции стало основанием для оформления 368 актов карантинного фитосанитарного контроля.

 

Общество
kuzbassnews.ru
29/11/2024
Общество
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