Более тысячи бабушек и дедушек оформили отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет с начала 2026 года

Отделение Соцфонда по Кемеровской области в 2026 году назначило пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 9 878 родителям и другим родственникам, из них 1005 – бабушки и дедушки. Причем в процентном соотношении превалируют бабушки – 90%.

Законодательство позволяет оформить отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет не только родителям, но и другим родственникам — в том числе бабушкам и дедушкам. При этом за ними сохраняется право на получение ежемесячного пособия, а трудовой стаж в период отпуска продолжает учитываться. Такая мера поддержки даёт семьям больше возможностей в организации ухода за малышом и помогает грамотно распределить нагрузку между близкими.

Основные условия для оформления отпуска:

Наличие официального трудоустройства. Отпуск предоставляется по месту работы.

Фактический уход. Бабушка или дедушка должны находиться с ребенком, пока родители работают или учатся.

Сохранение рабочего места. На время отпуска за сотрудником сохраняется должность и стаж.

Размер пособия составляет 40% от среднего заработка, но не менее установленного законом минимума. При уходе за двумя и более детьми до 1,5 лет выплата положена на каждого, но ее общий размер не может превышать 100% среднего заработка и не должен быть меньше двух минимальных пособий.

Если бабушка решила выйти на работу раньше окончания отпуска, выплата пособия сохраняется. Работать можно по любому формату: полный или неполный день, удаленная занятость или совместительство.

Также право на отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет в любой момент может перейти к другому члену семьи, но уже без выплаты пособия.

«Мы видим растущий запрос со стороны старшего поколения на активное участие в жизни внуков. В том числе это связано и с гибкостью социальной политики государства. Ведь, например, условия оформления отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет для бабушек и дедушек ничем не отличаются от стандартных, предусмотренных для родителей», – отметила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Фото: ОСФР