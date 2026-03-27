Бывшему начальнику кузбасской колонии не удалось через суд восстановиться в должности

Основанием для проведения служебной проверки в отношении начальника одного из исправительных учреждений Мариинска и его последующего увольнения со службы послужило сообщение следственных органов о возбуждении уголовного дела. Согласно поступившей информации, руководитель учреждения использовал труд осуждённых для выполнения строительных работ по месту своего жительства.

В ходе рассмотрения гражданского дела судом было установлено, что в августе 2025 года в ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу из следственных органов поступила информация о том, что начальник Лечебного исправительного учреждения № 33 в 2024 году использовал труд осуждённых для выполнения строительных работ на придомовой территории по месту своего жительства, в связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности (пункт «е» части третьей статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации).

В связи с указанными обстоятельствами была назначена служебная проверка и утверждён состав комиссии по её проведению. По результатам служебной проверки было установлено нарушение начальником учреждения требований должностной инструкции и контракта в связи с совершением действий, явно выходящих за пределы его должностных полномочий. Приказом ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу контракт с ним был расторгнут, и он уволен со службы в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации.

Полагая, что увольнение является незаконным как по его основанию, так и в связи с несоблюдением порядка действий работодателя, предшествующего расторжению контракта, истец и его представитель обратились в суд. Они просили признать незаконными проведение и результаты служебной проверки, изменить формулировку основания увольнения на увольнение по выслуге лет, дающее право на получение пенсии, произвести все необходимые выплаты и взыскать компенсацию морального вреда.

Представители Федеральной службы исполнения наказаний и ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу (ответчики по делу) возражали против удовлетворения заявленных требований.

Изучив материалы гражданского дела, заслушав пояснения сторон и свидетелей, Мариинский городской суд Кемеровской области не установил оснований для удовлетворения исковых требований.

Не согласившись с решением суда, представитель истца обжаловал его в вышестоящую инстанцию.

26 марта 2026 года в Кемеровском областном суде судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела апелляционную жалобу. По итогам рассмотрения решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.

Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий бывшим начальником исправительного учреждения в настоящее время находится на рассмотрении в Мариинском городском суде Кемеровской области.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

