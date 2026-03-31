Мариинский городской суд Кемеровской области на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор в отношении 40-летнего жителя посёлка Калининский Мариинского муниципального округа, признанного виновным в убийстве своего 35-летнего знакомого.

Из материалов уголовного дела следует, что 14 февраля 2025 года около 8 часов утра один из жителей многоквартирного дома в посёлке Калининский Мариинского муниципального округа не смог открыть внутреннюю дверь подъезда, потому что снаружи она была подпёрта чем-то массивным. Приложив усилия, мужчина приоткрыл дверь настолько, чтобы выйти в междверный тамбур, и увидел, что открытию мешал, как ему показалось, свёрнутый ковёр. Когда он присмотрелся внимательнее, то обнаружил плотно завёрнутый в одеяло труп человека. О произошедшем соседи сразу сообщили правоохранителям, которые установили криминальный характер смерти, наступившей в результате не менее трёх ударов ножа в область грудной клетки.

Подозреваемый в совершении преступления вскоре был задержан. Им оказался нигде не работающий 40-летний житель этого же подъезда, который как в ходе предварительного расследования, так и в суде вину не признал. По его версии, труп знакомого, с которым накануне распивали спиртное, он обнаружил у себя в квартире. Никому не сообщив об этом, через два дня решил в тёмное время суток вынести тело из квартиры, предварительно завернув его в одеяло и простыню и крепко завязав скотчем. Однако смог вытащить тело знакомого лишь до междверного тамбура подъезда, где и оставил.

Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассматривалось судом с участием коллегии присяжных заседателей.

По итогам рассмотрения дела присяжные заседатели единогласно вынесли вердикт: «Да, виновен. Не заслуживает снисхождения».

За совершение убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, Мариинский городской суд Кемеровской области назначил 40-летнему кузбассовцу наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии со статьёй 390 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации приговор вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд