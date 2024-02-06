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Декларация о соответствии на рапс в Кузбассе признана недействительной

Специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности  зерна.

По результатам мероприятия юридическому лицу, осуществляющему деятельность в Тисульском районе Кемеровской области — Кузбасса, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области качества и безопасности зерна, а декларация о соответствии признана Управлением недействительной и ее действие прекращено.

Основные нарушения, допущенные сельхозтоваропроизводителем при принятии декларации о соответствии на партию рапса в количестве 1600 тонн: не проведены исследования по определению остаточного количества пестицида используемого при выращивании рапса; отсутствие в декларации о соответствии предусмотренной информации согласно Единой формы декларации о соответствии требованиям технического регламента и правила ее оформления (не указаны реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции (в том числе ее размер); не верно указан  код ТН ВЭД ЕАЭС; в декларацию о соответствии внесен один протокол испытаний, а вместе с тем данные исследований рапса представлены двумя протоколами испытаний; не заполнен раздел о дополнительной информации).

Общество
kuzbassnews.ru
06/02/2024
Общество
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