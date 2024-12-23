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День благодарности родителям отметили в Тяжинском округе

В рамках всероссийского праздника «Спасибо за жизнь!» специалисты сельских учреждений клубного типа провели мастер-классы, в ходе которых дети создали поздравительные открытки, которые затем подарили своим родителям.
Читатели Тяжинской детской библиотеки также изготовили для своих родителей замечательные открытки со словами любви и благодарности. Ученики 4 «Б» класса Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова подготовили для родителей оригинальные подарки – открытки в форме коробочек-сюрпризов. В этом ребятам помогли волонтеры-молодогвардейцы Александра Бученко, Наталия Дзалбо, Елизавета Якушина и Софья Кочетыгова.
Специалисты Тяжинской библиотеки имени Н. И. Масалова провели в окружном центре акцию «Спасибо за жизнь!». Библиотекари рассказали жителям и гостям поселка о новом российском празднике.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности

 

 

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kuzbassnews.ru
23/12/2024
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