День донора прошел в Госавтоинспекции Новокузнецка

День донора в Госавтоинспекции Новокузнецка — это традиционная акция, в рамках которой сотрудники сдают кровь для помощи пострадавшим в ДТП и другим нуждающимся. Такие мероприятия проводятся с привлечением выездной бригады центра крови.

Донорами становятся сотрудники разных подразделений: инспекторы, руководящий состав, а также те, кто только поступил на службу. Перед процедурой доноры проходят обязательный медосмотр: сдают анализ крови, измеряют давление и температуру, заполняют анкету о состоянии здоровья.

Сегодня благодаря сотрудникам Госавтоинспекции Новокузнецка банк крови пополнился почти на 10 литров.

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области