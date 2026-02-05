День донора прошел в Госавтоинспекции Новокузнецка
День донора в Госавтоинспекции Новокузнецка — это традиционная акция, в рамках которой сотрудники сдают кровь для помощи пострадавшим в ДТП и другим нуждающимся. Такие мероприятия проводятся с привлечением выездной бригады центра крови.
Донорами становятся сотрудники разных подразделений: инспекторы, руководящий состав, а также те, кто только поступил на службу. Перед процедурой доноры проходят обязательный медосмотр: сдают анализ крови, измеряют давление и температуру, заполняют анкету о состоянии здоровья.
Сегодня благодаря сотрудникам Госавтоинспекции Новокузнецка банк крови пополнился почти на 10 литров.
Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области
