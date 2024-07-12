День металлурга на Кузнецкой крепости

20 июля 2024 года, в 13:00 и 15:00 в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» будет проходить интерактивная экскурсия «Тайна Кузнецких железоделов», приуроченная ко Дню металлурга!

История металлургии в Кузбассе насчитывает много веков. Производство железа – одно их основных занятий кузнецких татар, предков современных шорцев. Известно, что в отдельные годы кузнецкие татары сдавали в счет ясака более 3,5 тысяч криц без учета готовых изделий, а вес одной крицы составляет около 500 г.

Благодаря записям Иоганна Георга Гмелина, сделанным в улусе кузнецких татар на р. Кондоме в 1734 году, в музее-заповеднике освоили древние технологии «варки железа».

Участники интерактивной экскурсии смогут стать свидетелями необычного зрелища, когда в небольшой глиняной печке рождается крица – основа будущего железного слитка. В ходе мероприятия сотрудник музея-заповедника поделится тайнами старинного технологического процесса, познакомит с фактами из жизни насельников Кузнецкой котловины в далеком прошлом.

В заключении мероприятия гости смогут увидеть подлинные изделия кузнецких татар и реконструкцию долбленой лодки, демонстрирующихся в экспозиционных залах музея, а также подняться на Кузнецкий полубастион для обзора панорамы города и устья реки Кондомы, берущей свое начало в горах Горной Шории.

Стоимость: Взрослые - 610 ₽, льготный билет (школьники, студенты, пенсионеры) - 420 ₽. Приобрести билеты он-лайн можно по ссылке ниже:

https://vmuzey.com/event/interaktivnaya-ekskursiya-tayny-kuzneckih-zhelezodelov

21 июля 2024 года, с 10:00 до 17:00 музей-заповедник подготовил подарок ко Дню металлурга! В этот день, при предъявлении удостоверения, люди «с огненной профессией» смогут посетить территорию музея-заповедника бесплатно.

Адрес музея-заповедника «Кузнецкая крепость»: г. Новокузнецк, проезд Крепостной, 1.

Тел. для справок (3843) 36-00-92, 36-01-00.

Фото: Кузнецкая крепость