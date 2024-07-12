Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

День металлурга на Кузнецкой крепости

20 июля 2024 года, в 13:00 и 15:00 в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» будет проходить интерактивная экскурсия «Тайна Кузнецких железоделов», приуроченная ко Дню металлурга!

История металлургии в Кузбассе насчитывает много веков. Производство железа – одно их основных занятий кузнецких татар, предков современных шорцев. Известно, что в отдельные годы кузнецкие татары сдавали в счет ясака более 3,5 тысяч криц без учета готовых изделий, а вес одной крицы составляет около 500 г.

Благодаря записям Иоганна Георга Гмелина, сделанным в улусе кузнецких татар на р. Кондоме в 1734 году, в музее-заповеднике освоили древние технологии «варки железа».

Участники интерактивной экскурсии смогут стать свидетелями необычного зрелища, когда в небольшой глиняной печке рождается крица – основа будущего железного слитка. В ходе мероприятия сотрудник музея-заповедника поделится тайнами старинного технологического процесса, познакомит с фактами из жизни насельников Кузнецкой котловины в далеком прошлом.

В заключении мероприятия гости смогут увидеть подлинные изделия кузнецких татар и реконструкцию долбленой лодки, демонстрирующихся в экспозиционных залах музея, а также подняться на Кузнецкий полубастион для обзора панорамы города и устья реки Кондомы, берущей свое начало в горах Горной Шории.

Стоимость: Взрослые - 610 ₽, льготный билет (школьники, студенты, пенсионеры) - 420 ₽. Приобрести билеты он-лайн можно по ссылке ниже:

https://vmuzey.com/event/interaktivnaya-ekskursiya-tayny-kuzneckih-zhelezodelov

 

21 июля 2024 года, с 10:00 до 17:00 музей-заповедник подготовил подарок ко Дню металлурга! В этот день, при предъявлении удостоверения, люди «с огненной профессией» смогут посетить территорию музея-заповедника бесплатно.

Адрес музея-заповедника «Кузнецкая крепость»: г. Новокузнецк, проезд Крепостной, 1.

Тел. для справок (3843) 36-00-92, 36-01-00.

 

 

Фото: Кузнецкая крепость

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
12/07/2024
Культура
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus