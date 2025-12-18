Для кузбасского учреждения проведен профвизит в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

17 декабря 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел профилактический визит по месту осуществления деятельности в отношении учреждения, входящего в структуру Федеральной службы исполнения наказаний Кемеровской области-Кузбассу, осуществляющего выращивание зерновых и зернобобовых культур в Чебулинском районе Кемеровской области-Кузбасса.

Хозяйствующему субъекту были разъяснены требования действующего законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, даны консультации по применению препаратов, зарегистрированных в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, мерах административной ответственности за несоблюдение обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, а также о внесении изменений в отраслевые законодательные акты Российской Федерации.

Кроме того, представитель учреждения получил подробные разъяснения о важности предоставления во ФГИС «Сатурн» полных и достоверных сведений о применении пестицидов и агрохимикатов, включая сведений о способах и дозировках применения, запланированных датах проведения таких работ.