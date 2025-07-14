ЕВРАЗ ЗСМК приглашает на праздничные мероприятия ко Дню металлурга

ЕВРАЗ ЗСМК приглашает жителей и гостей Новокузнецка вместе отметить один из самых значимых праздников города — День металлурга! В программе мероприятия праздничный концерт, розыгрыш призов, тематические экспозиции.

16 июля в 11:00 сразу на двух площадках откроются фотовыставки «Времена сильных наСТАЛИ», посвященные Дню металлурга: уличная экспозиция Новокузнецкого художественного музея и фотовыставка в центральном холле ТРЦ «Планета»

18 июля на площади торжеств Заводского района с 20:00 до 22:00 состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов Культурно-спортивного центра металлургов ЕВРАЗа. Среди гостей праздника проведут лотерею с призами.

Приходите всей семьей, чтобы насладиться атмосферой праздника, узнать больше о профессии металлурга и зарядиться позитивными эмоциями!

Фото: региональный центр корпоративных отношений «Сибирь»