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ЕВРАЗ ЗСМК приглашает на праздничные мероприятия ко Дню металлурга

ЕВРАЗ ЗСМК приглашает жителей и гостей Новокузнецка вместе отметить один из самых значимых праздников города — День металлурга! В программе мероприятия праздничный концерт, розыгрыш призов, тематические экспозиции.

16 июля в 11:00 сразу на двух площадках откроются фотовыставки «Времена сильных наСТАЛИ», посвященные Дню металлурга: уличная экспозиция Новокузнецкого художественного музея и фотовыставка в центральном холле ТРЦ «Планета»

18 июля на площади торжеств Заводского района с 20:00 до 22:00 состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов Культурно-спортивного центра металлургов ЕВРАЗа. Среди гостей праздника проведут лотерею с призами.
Приходите всей семьей, чтобы насладиться атмосферой праздника, узнать больше о профессии металлурга и зарядиться позитивными эмоциями!

 

Фото: региональный центр корпоративных отношений «Сибирь»

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14/07/2025
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