Федеральные дорожники Западной Сибири завершают подготовку к сезону зимнего содержания

Нынешней зимой в обеспечении бесперебойного проезда по федеральным дорогам Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей будет задействовано 637 единиц спецтехники. Общий объем заготовки противогололедных материалов составит 187 тысяч тонн.

На сегодня заготовлено 95% необходимого объема противогололедных материалов. Для устранения зимней скользкости будет использовано 37 тыс. тонн химических реагентов, 102 куб.м песка. Все материалы проходят лабораторный контроль ФКУ «Сибуправтодор».

На дорогах федерального значения в Новосибирской области будет работать 295 единиц специализированной техники. Оборудовано 23 теплые стоянки и 18 помещений для обогрева персонала.

В Омской области подрядные организации готовы задействовать насчитывает 240 единиц техники, подготовлено к использованию 25 теплых стоянок и 12 помещений для обогрева.

В Кемеровской и Томской областях к зимнему содержанию будет привлечено 102 единицы техники, действуют 14 теплых стоянок и 9 помещений для обогрева дежурных бригад.

Основная часть зимнего технического парка – комбинированные дорожные машины. Также в дни снегопадов на дороги будут выведены автогрейдеры, роторные снегоочистители, экскаваторы, погрузчики, колесные тракторы и бульдозеры. На участках со сложным рельефом в Кемеровской области при необходимости будет организовано дежурство бригад с тяжелой техникой для помощи водителям большегрузных автомобилей на затяжных подъемах.

Напоминаем автомобилистам о необходимости подготовки транспортных средств к зимней эксплуатации. Если вы до сих пор не заменили летние шины на зимние или всесезонные, требуется сделать это незамедлительно. Водителям грузовых автомобилей рекомендуем использовать цепи противоскольжения. При передвижении по трассе в сложных метеоусловиях выбирайте соответствующий скоростной режим, соблюдайте безопасную дистанцию, избегайте резких маневров, не препятствуйте работе дорожной техники!

Оперативная информация о состоянии проезда по федеральным автомобильным дорогам Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской областей, о штормовых предупреждениях метеорологов и действующих ограничениях движения – на сайте ФКУ «Сибуправтодор» и в телеграм-канале «Сибуправтодор информирует» .

Сообщить информацию о ситуации на подведомственной дорожной сети можно круглосуточно в диспетчерскую службу ФКУ "Сибуправтодор":

в Новосибирской области (383)262-62-72, 8-913-943-12-74;

в Кемеровской и Томской областях 8(3842) 75-26-22, 8-961-707-85-69;

в Омской области 8(3812) 40-70-16, 8-913-670-12-36.

В экстренных ситуациях звоните по телефону 112.

Фото: ФКУ "Сибуправтодор"