Фестиваль Юрия Гагарина впервые пройдет в парке Олимпийской славы в Кемерове

«Неделя космоса» в Кузбассе стартует 6 апреля и объединит всех, кто неравнодушен к истории и будущему отечественной космонавтики.

Фестиваль Юрия Гагарина, который пройдет на открытой площадке в парке Олимпийской славы в Кемерово и станет финальным событием «Недели космоса». В течение дня 12 апреля будут работать уличные локации. В Парке Олимпийской славы состоится традиционный парад студентов и школьных космических отрядов. Завершит фестиваль грандиозное театрализованное шоу.

А в предшествующие дни жителей и гостей региона приглашают принять участие в четырех всероссийских акциях. Так, вокальный флешмоб «Трава у дома» объединит исполнителей знаменитого хита группы «Земляне» — неофициального гимна отечественной космонавтики.

Участники фотоакции «Космос в моем городе» (#КосмосВМоемГороде) сделают фото объектов космической тематики (памятников, музеев, муралов и т. д.) и опубликуют их в соцсети «ВКонтакте». Лучшие снимки войдут в космическую фотомозаику образа Юрия Гагарина.

Также состоятся онлайн-проверка знаний о космосе «Космодиктант» и киноакция «Неделя космического кино» — во всех муниципальных кинозалах страны покажут 4-ю часть документального фильма Оксаны Леоновой «Алексей Леонов».

Кроме того, в «космическую неделю» в школах региона пройдут тематические уроки и классные часы, онлайн-квизы, викторины и конкурсы. Студентов профессиональных образовательных организаций и вузов ждут лекции, мастер-классы и встречи с экспертами.

