Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Фестиваль Юрия Гагарина впервые пройдет в парке Олимпийской славы в Кемерове

«Неделя космоса» в Кузбассе стартует 6 апреля и объединит всех, кто неравнодушен к истории и будущему отечественной космонавтики. 

Фестиваль Юрия Гагарина, который пройдет на открытой площадке в парке Олимпийской славы в Кемерово и станет финальным событием «Недели космоса». В течение дня 12 апреля будут работать уличные локации. В Парке Олимпийской славы состоится традиционный парад студентов и школьных космических отрядов. Завершит фестиваль грандиозное театрализованное шоу.  

А в предшествующие дни жителей и гостей региона приглашают принять участие в четырех всероссийских акциях. Так, вокальный флешмоб «Трава у дома» объединит исполнителей знаменитого хита группы «Земляне» — неофициального гимна отечественной космонавтики.  

Участники фотоакции «Космос в моем городе» (#КосмосВМоемГороде) сделают фото объектов космической тематики (памятников, музеев, муралов и т. д.) и опубликуют их в соцсети «ВКонтакте». Лучшие снимки войдут в космическую фотомозаику образа Юрия Гагарина.  

Также состоятся онлайн-проверка знаний о космосе «Космодиктант» и киноакция «Неделя космического кино» — во всех муниципальных кинозалах страны покажут 4-ю часть документального фильма Оксаны Леоновой «Алексей Леонов».  

Кроме того, в «космическую неделю» в школах региона пройдут тематические уроки и классные часы, онлайн-квизы, викторины и конкурсы. Студентов профессиональных образовательных организаций и вузов ждут лекции, мастер-классы и встречи с экспертами.  

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

kuzbassnews.ru
25/03/2026
Культура
Общество
Топ
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus