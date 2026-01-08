ГИБДД Новокузнецка призывает быть внимательнее на дорогах!

В Кузбассе – значительное похолодание, особенно в ночные часы, с последующим перепадом температур. На дорогах – гололедица и ухудшение видимости.

Госавтоинспекция Новокузнецка еще раз обращается к водителям и напоминает, что в такую непогоду лучше избегать поездок на дальние расстояния, по городу стоит воспользоваться общественным транспортом. Для тех же, кто отправится в дорогу на автомобиле, важен скоростной режим и соблюдение дистанции.

А безопасный путь пешеходов зависит не только от водителей, но и от самих пешеходов. УБЕДИТЬСЯ в безопасности перехода – обязанность, прописанная в Правилах дорожного движения.

Если Вы в дороге оказались в сложной ситуации и Вам нужна помощь – звоните в Дежурную часть ГИБДД Новокузнецка по тел. 45-62-31 и к вам направят ближайший экипаж ДПС.

Иллюстрация ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области