ГИБДД Новокузнецка призывает быть внимательнее на дорогах!

В Кузбассе – значительное похолодание, особенно в ночные часы, с последующим перепадом температур.  На дорогах – гололедица и ухудшение видимости.  

Госавтоинспекция Новокузнецка еще раз обращается к водителям и напоминает, что в такую непогоду лучше избегать поездок на дальние расстояния, по городу стоит воспользоваться общественным транспортом. Для тех же, кто отправится в дорогу на автомобиле, важен скоростной режим и соблюдение дистанции.

А безопасный путь пешеходов зависит не только от водителей, но и от самих пешеходов. УБЕДИТЬСЯ в безопасности перехода – обязанность, прописанная в Правилах дорожного движения.

Если Вы в дороге оказались в сложной ситуации и Вам нужна помощь – звоните в Дежурную часть ГИБДД Новокузнецка по тел. 45-62-31 и к вам направят ближайший экипаж ДПС.

 

 

Иллюстрация ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
08/01/2026
Общество
Новокузнецк

