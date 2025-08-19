Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Гурьевский филиал «ЧМК» освоил выплавку стали С255

Гурьевский филиал Челябинского металлургического комбината (ГФ ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») освоил выплавку стали марки С255. Первая продукция – уголок №5 и швеллер №10 из стали С255 – уже отгружены на склады ООО «Мечел-Сервис», металлоторговой компании Группы «Мечел».

Сталь марки С255 подходит для работы в условиях высоких динамических нагрузок и используется при производстве строительных конструкций со сварными и другими соединениями (каркасы зданий, мосты, лестницы, опоры). В мае этого года сталь марки С255 успешно прошла аттестацию в лаборатории Челябинского металлургического комбината. Сталь соответствует ГОСТ 27772-2021 «Прокат для строительных стальных конструкций».

«Освоение стали марки С255 позволило расширить предложение для строительной отрасли и в целом повысило конкурентоспособность предприятия на российском рынке», — сказал директор Владимир Дворянчиков.

 

Фото: Гурьевский филиал Челябинского металлургического комбината

