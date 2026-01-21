Индивидуальный предприниматель из Кузбасса пополнил Реестр лицензий Россельхознадзора на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях

В сентябре 2025 года в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора поступила информация о признаках нарушения индивидуальным предпринимателем требований законодательства об ответственном обращении с животными, используемыми в культурно-зрелищных целях.

В этой связи специалисты ведомства провели в городе Белово Кемеровской области-Кузбасса контрольные (надзорные) мероприятия (выездное обследование, наблюдение за соблюдением обязательных требований) без взаимодействия с контролируемым лицом по месту осуществления деятельности. В результате зафиксировано ведение деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях без специального разрешения (лицензии) Россельхознадзора.

В отношении хозяйствующего субъекта принята профилактическая мера в виде предостережения, предусматривающего конкретные сроки исполнения. А в декабре 2025 года индивидуальный предприниматель направил через ЕПГУ заявление о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. Специалисты ведомства оперативно отреагировали, провели выездную оценку соответствия лицензионным требованиям и по итогам приняли положительное решение в отношении соискателя лицензии.

15 января 2026 года в реестр лицензий Россельхознадзора внесена соответствующая запись, дающая право на осуществление по адресу: г. Белово, ул. Жемчужная, д. 37, Усадьба Бочковских «Лесная сказка» деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарке, в числе которых пони, овечки, хаски, кролики, породистые уточки и курочки, а также павлин, фазан и страусята.